«Мы пока просто в недоумении». Синхронистка Румянцева — о четвёртом месте на ЧЕ-2026

Российская синхронистка Алина Румянцева высказалась о судействе в соревнованиях смешанных дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Ранее она вместе с Захаром Трофимовым стали четвёртыми в произвольной программе, проиграв дуэтам из Великобритании, Испании и Италии.

«Мы пока просто в недоумении. Ничего сказать не можем. Не поняли, в чём дело. Сейчас будем разбираться. Наши тренеры сказали, что они довольны нашей работой. Это главное. Дальше будем смотреть», – сказала Румянцева в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат Европы проходит в Париже с 29 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.