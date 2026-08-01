«Девочки должны быть серебряными призёрами». Покровская — о результате Дорошко и Шмидт

Бывший главный тренер сборной России Татьяна Покровская считает, что дуэт синхронисток Майи Дорошко и Александры Шмидт заслуживал серебряных медалей по итогам своего выступления в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Ранее российские спортсменки заняли третье место в произвольной программе, набрав 310,4407 балла. Победу одержали представительницы Греции Анна‑Мария и Айрини‑Марина Александри (316,3315). Серебро у испанок Лилоу Льюис Валетте и Ирис Тио Касас (315,6422).

«Я считаю, что первое место девушки, представляющие Грецию, заняли по праву. У них интересная программа, с резкими движениями, отличает характер. Эти спортсменки уже опытные. Наши же девочки сейчас должны быть серебряными призёрами однозначно. Мое личное мнение: выступили они сильнее испанок. Но судьям виднее, как говорится. Хотя девочки наши хорошо выступили со своей программой», – приводит слова Покровской «Матч ТВ».