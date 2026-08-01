Конаныхина и Кедрина стали пятыми в прыжках в воду с 10-метровой вышки на ЧЕ-2026

Россиянки Анна Конаныхина и Александра Кедрина стали пятыми в параллельных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Спортсменки набрали 262,62 балла.
Первыми стали представительницы Великобритании с результатом 300,06 балла. Серебро завоевали немки (298,20). Третье место заняли спортсменки из Украины, набрав 286,20 балла.
Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Прыжки в воду, вышка, женщины, синхрон:
1. Великобритания — 300,06.
2. Германия — 298,20.
3. Украина — 286,20.
4. Испания — 282,24.
5. Россия — 262,62.
6. Италия — 243,30.
Чемпионат Европы проходит в Париже с 29 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.