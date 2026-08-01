Конаныхина и Кедрина стали пятыми в прыжках в воду с 10-метровой вышки на ЧЕ-2026

Россиянки Анна Конаныхина и Александра Кедрина стали пятыми в параллельных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Спортсменки набрали 262,62 балла.

Первыми стали представительницы Великобритании с результатом 300,06 балла. Серебро завоевали немки (298,20). Третье место заняли спортсменки из Украины, набрав 286,20 балла.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Прыжки в воду, вышка, женщины, синхрон:

1. Великобритания — 300,06.

2. Германия — 298,20.

3. Украина — 286,20.

4. Испания — 282,24.

5. Россия — 262,62.

6. Италия — 243,30.

Чемпионат Европы проходит в Париже с 29 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.