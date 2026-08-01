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Вайцеховская: ни один из российских спортсменов грамотно не подведён к ЧЕ-2026

Вайцеховская: ни один из российских спортсменов грамотно не подведён к ЧЕ-2026
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала результат россиянок Анны Конаныхиной и Александры Кедриной на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026, а также оценила общий уровень готовности сборной России к старту.

Ранее Конаныхина и Кедрина заняли пятое место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки, набрав 262,62 балла.

«Похоже, на Сашу Кедрину и Аню Конаныхину заранее навесили золото в синхроне на 10-метровой вышке. О том, что в этом виде оно просто-таки обязательно должно быть, главный тренер сборной Александр Доброскок говорил ещё на чемпионате страны, а такие «надежды» сильно прибивают спортсменов. Получили пятое место. Из того, что бросается в глаза по итогу двух дней, — ни один из российских спортсменов грамотно не подведён к старту в Париже. Несмотря на совершенно немереные вбуханные в подготовку команды деньги», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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