Вайцеховская: ни один из российских спортсменов грамотно не подведён к ЧЕ-2026

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала результат россиянок Анны Конаныхиной и Александры Кедриной на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026, а также оценила общий уровень готовности сборной России к старту.

Ранее Конаныхина и Кедрина заняли пятое место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки, набрав 262,62 балла.

«Похоже, на Сашу Кедрину и Аню Конаныхину заранее навесили золото в синхроне на 10-метровой вышке. О том, что в этом виде оно просто-таки обязательно должно быть, главный тренер сборной Александр Доброскок говорил ещё на чемпионате страны, а такие «надежды» сильно прибивают спортсменов. Получили пятое место. Из того, что бросается в глаза по итогу двух дней, — ни один из российских спортсменов грамотно не подведён к старту в Париже. Несмотря на совершенно немереные вбуханные в подготовку команды деньги», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.