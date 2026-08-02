Российские прыгуны в воду с метрового трамплина стали 10-м и 11-м на ЧЕ-2026

Россияне Григорий Иванов и Илья Молчанов не смогли попасть на пьедестал в одиночных прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026, заняв 10-е и 11-е место соответственно. Иванов набрал 355,45 балла, а Молчанов закончил выступление в финале с результатом 350,15 балла.

Первое место занял спортсмен из Германии Мориц Веземан с суммой баллов в 431,45. Серебро у британца Джека Логера (418,25). Третий — Джордан Хоулден (Великобритания) с результатом 410,30 балла.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Прыжки в воду, трамплин 1 м, мужчины:

1. Мориц Веземан (Германия) — 431,45.

2. Джек Логер (Великобритания) — 418,25.

3. Джордан Хоулден (Великобритания) — 410,30.

4. Лоренцо Марсалья (Италия) — 387,00.

5. Жюль Буйе (Франция) — 384,30.

6. Исак Борслейн (Норвегия) — 382,65.