В субботу, 1 августа, в Париже (Франция) продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта – 2026. В рамках второго дня ЧЕ прошли соревнования по синхронному плаванию и прыжкам в воду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Чемпионат Европы по водным видам спорта – 2026. Результаты соревнований на 1 августа:
Синхронное плавание
Смешанные дуэты, произвольная программа, финал
1. Изабель Торп/Ранджуо Томблин (Великобритания) — 258,2383.
2. Ирис Тио Касас/Деннис Гонсалес-Бонеу (Испания) – 257,9733.
3. Лукреция Руджеро/Филиппо Пелати (Италия) – 255,1641.
4. Алина Румянцева/Захар Трофимов (Россия) – 238,0834.
Дуэты, произвольная программа, финал
1. Анна-Мария Александри/Айрини-Марина Александри (Греция) – 316,3315.
2. Лилоу Льюис Валетте/Ирис Тио Касас (Испания) – 315,6442.
3. Майя Дорошко/ Александра Шмидт (Россия) – 310,4407.
Прыжки в воду
Женщины, 10 м, вышка, синхронные прыжки, финал
1. Мэйси Бонд /Луис Таулсон (Великобритания) – 300,06.
2. Паулина Александра Пфайф/Елена Вассен (Германия) – 298,20.
3. Ксения Байло/София Выставкина (Украина) – 286,20…
5. Александра Кедрина/Анна Конаныхина (Россия) – 262,62.
Мужчины, 1 м, трамплин, финал
1. Мориц Веземан (Германия) — 431,45.
2. Джек Логер (Великобритания) — 418,25.
3. Джордан Хоулден (Великобритания) — 410,30…
10. Григорий Иванов (Россия) – 355,45.
11. Илья Молчанов (Россия) – 350,15.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа.