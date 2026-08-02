Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: результаты соревнований на 1 августа

В субботу, 1 августа, в Париже (Франция) продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта – 2026. В рамках второго дня ЧЕ прошли соревнования по синхронному плаванию и прыжкам в воду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Чемпионат Европы по водным видам спорта – 2026. Результаты соревнований на 1 августа:

Синхронное плавание

Смешанные дуэты, произвольная программа, финал

1. Изабель Торп/Ранджуо Томблин (Великобритания) — 258,2383.

2. Ирис Тио Касас/Деннис Гонсалес-Бонеу (Испания) – 257,9733.

3. Лукреция Руджеро/Филиппо Пелати (Италия) – 255,1641.

4. Алина Румянцева/Захар Трофимов (Россия) – 238,0834.

Дуэты, произвольная программа, финал

1. Анна-Мария Александри/Айрини-Марина Александри (Греция) – 316,3315.

2. Лилоу Льюис Валетте/Ирис Тио Касас (Испания) – 315,6442.

3. Майя Дорошко/ Александра Шмидт (Россия) – 310,4407.

Прыжки в воду

Женщины, 10 м, вышка, синхронные прыжки, финал

1. Мэйси Бонд /Луис Таулсон (Великобритания) – 300,06.

2. Паулина Александра Пфайф/Елена Вассен (Германия) – 298,20.

3. Ксения Байло/София Выставкина (Украина) – 286,20…

5. Александра Кедрина/Анна Конаныхина (Россия) – 262,62.

Мужчины, 1 м, трамплин, финал

1. Мориц Веземан (Германия) — 431,45.

2. Джек Логер (Великобритания) — 418,25.

3. Джордан Хоулден (Великобритания) — 410,30…

10. Григорий Иванов (Россия) – 355,45.

11. Илья Молчанов (Россия) – 350,15.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 29 июля по 16 августа.