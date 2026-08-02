Чемпионат Европы по водным видам спорта 2026: медальный зачёт, таблица на 1 августа 2026

В субботу, 1 августа, в Париже (Франция) продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта – 2026. В рамках соревновательного дня среди россиян медали удалось завоевать синхронисткам Майе Дорошко и Александре Шмидт. Они стали бронзовыми призёрами в произвольной прогармме.
В медальном зачёте первое место занимает сборная Великобритании — 2 золотые и 1 бронзовая медали. Вторую строчку занимают представители Греции — 2 золотые медали, а тройку лидеров замыкают испанские атлеты (2 серебряные медали). Россия после второго дня соревнований располагается на четвёртой строчке (1 серебряная и 2 бронзовые медали).
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 1 августа:
- Великобритания — 2 золотые и 1 бронзовая медали;
- Греция — 2 золотые медали;
- Испания — 2 серебряные медали;
- Россия — 1 серебряная и 2 бронзовые медали;
- Италия — 1 серебряная и 1 бронзовая медали.