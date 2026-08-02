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Положение сборной России в медальном зачёте чемпионата Европы по водным видам спорта 2026: сколько медалей, список призеров

Положение сборной России в медальном зачёте ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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1 августа в Париже (Франция) продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. После второго дня соревнований сборная России располагается на четвёртой строчке. В активе команды три медали: одна серебряная и две бронзовые медали. Золото россияне пока не завоевали.

Ранее медали удалось завоевать синхронисткам Майе Дорошко и Александре Шмидт. Они стали бронзовыми призёрами в произвольной программе. Ещё одна бронза на счету синхрониста Захара Трофимова, который взял её в сольной технической программе. Единственную серебряную медаль для России завоевали прыгуны в воду. Они стали вторыми в командном соревновании среди смешанных сборных. В её составе были Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова и Григорий Иванов.

Чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении россиянам национального флага и гимна на соревнованиях, проводимых под своей эгидой.

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