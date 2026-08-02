Сегодня, 2 августа, в Париже, Франция, продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках третьего дня ЧЕ пройдут соревнования по синхронному плаванию и прыжкам в воду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Расписание соревнований на 2 августа (мск):

Синхронное плавание

17:00 – смешанные дуэты, техническая программа.

Прыжки в воду

20:00 – микст, 3 м, синхронный трамплин;

22:00 – женщины, 1 м, трамплин.

На данный момент в общем медальном зачёте сборная России располагается на четвёртой строчке. В активе команды три награды — одна серебряная и две бронзовые медали. Первое место занимает национальная команда Великобритании (две золотые и одна бронзовая медали), далее идут сборные Греции (две золотые медали) и Испании (две серебряные медали).

Чемпионат Европы проводится с 29 июля по 16 августа.