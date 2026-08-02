«Сказал на эмоциях лишнего». Захар Трофимов — о своей реакции на судейство на ЧЕ-2026

Российский синхронист Захар Трофимов заявил, его слова, что их дуэт с Алиной Румянцевой засудили в произвольной программе на чемпионате Европы — 2026, были сказаны на эмоциях. Россияне заняли четвёртое место, набрав 238,0834 балла.

«Конечно, выйдя в эфир сразу же после окончания соревнований, понимая, что мы остались без медали, я был очень расстроен. И мне казалось, всё сделали хорошо и не сделали никаких серьёзных ошибок. Сказал на эмоциях лишнего. Вместе с тренерами получили фидбек от судей, пересмотрели видео и поняли, за что была выставлена базовая оценка. Обязательно продолжу работать на максимум, чтобы дойти до заветного золота. Это мой первый чемпионат Европы: впереди ещё много стартов, карьера только начинается. Да, проигрывать обидно, но нужно уметь не только побеждать, но и проигрывать. Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, моей партнёрше и моим тренерам! Вместе мы сила!» — приводит слова Трофимова «Матч ТВ».