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Сборная России выиграли предварительный раунд командных ПП на ЧЕ

Сборная России выиграли предварительный раунд командных ПП на ЧЕ
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Российские синхронистки занимают первое место по итогам предварительного раунда командных произвольных программ на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026 в Париже, Франция. Судьи оценили выступление российских синхронисток в 272,7400 балла. В составе команды были: Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник.

Вторыми стали представительницы Испании, уступающие россиянкам чуть больше шести баллов — 266,5275. Третье промежуточное место заняли итальянские синхронистки, набрав 235,7041 балла.

Финал в командной произвольной программе пройдёт 3 августа.

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