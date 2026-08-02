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«Я в основном занимаюсь здоровьем». Лала Крамаренко — о приоритетах в жизни

«Я в основном занимаюсь здоровьем». Лала Крамаренко — о приоритетах в жизни
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Чемпионка Европы по художественной гимнастике россиянка Лала Крамаренко рассказала, следит ли она за соревнованиями.

«Вообще практически не слежу за стартами и стараюсь как-то абстрагироваться именно от спортивной части, потому что много времени провела на ковре и участвовала в соревнованиях. Сейчас я в основном занимаюсь здоровьем. Но очень надеюсь, что девчонки наши, сборницы, будут выигрывать и побеждать на соревнованиях», — приводит слова Крамаренко ТАСС.

Сама Крамаренко включена в резервный состав сборной России.

С 12 по 16 августа во Франкфурте-на-Майне, Германия, пройдёт чемпионат мира по художественной гимнастике.

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