«Я в основном занимаюсь здоровьем». Лала Крамаренко — о приоритетах в жизни

Чемпионка Европы по художественной гимнастике россиянка Лала Крамаренко рассказала, следит ли она за соревнованиями.

«Вообще практически не слежу за стартами и стараюсь как-то абстрагироваться именно от спортивной части, потому что много времени провела на ковре и участвовала в соревнованиях. Сейчас я в основном занимаюсь здоровьем. Но очень надеюсь, что девчонки наши, сборницы, будут выигрывать и побеждать на соревнованиях», — приводит слова Крамаренко ТАСС.

Сама Крамаренко включена в резервный состав сборной России.

С 12 по 16 августа во Франкфурте-на-Майне, Германия, пройдёт чемпионат мира по художественной гимнастике.