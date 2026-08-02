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«Всё супер у нас!» Климент Колесников — о настрое сборной на чемпионат Европы — 2026

«Всё супер у нас!» Климент Колесников — о настрое сборной на чемпионат Европы — 2026
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года по плаванию россиянин Климент Колесников рассказал об атмосфере внутри сборной России в преддверии выступлений на чемпионате Европы в Париже, Франция.

«Важный старт впереди. Если сравнивать его с чемпионатами внутри страны, в России все привыкли плавать, всё идёт по сценарию, эмоциональное состояние другое. Сейчас же предстоит старт, похожий на праздник. Обычно за три недели до таких стартов у нас поднимается настроение. Сейчас тоже всё веселее становится. Мы проделали столько работы! Организму хочется отдохнуть. И вот в эти три недели ему это удаётся перед соревнованиями. Поэтому и там все в приподнятом настроении. Всё супер у нас! Все себя хорошо чувствуют. Нам проблемы не нужны. Осталось только приехать и стартовать», – приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

Турнир в Париже проходит с 31 июля по 16 августа. Соревнования по плаванию в бассейне начнутся 10 августа.

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