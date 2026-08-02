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Мария Жовнер — чемпионка Европы по академической гребле

Мария Жовнер — чемпионка Европы по академической гребле
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Российская спортсменка Мария Жовнер выиграла золото чемпионата Европы 2026 года по академической гребле в соревнованиях одиночек лёгкого веса. Жовнер пересекла финишную черту через 7.30,47 после начала заезда.

Серебряным призёром стала нидерландка Тоска Кеттлер, показав результат 7.36,58, а третью ступень пьедестала заняла представительница Греции Гавриэла Лиолиу (7.39,14).

Чемпионат Европы проходит с 31 июля по 2 августа 2026 года на озере Варезе, Италия.

Российских и белорусских спортсменов официально допустили к чемпионатам Европы по академической гребле в нейтральном статусе (AIN) весной 2025 года.

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