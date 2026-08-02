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«Сделали всё, что смогли». Шмидт — о бронзе ЧЕ-2026 в произвольной программе дуэтов

«Сделали всё, что смогли». Шмидт — о бронзе ЧЕ-2026 в произвольной программе дуэтов
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Российская синхронистка Александра Шмидт, завоевавшая бронзовую медаль чемпионата Европы — 2026 в дуэте с Майей Дорошко в произвольной программе дуэтов, заявила, что довольна выступлением, а также пожаловалась на боль в глазах из-за обилия хлорки в соревновательном бассейне.

«Думаю, мы сделали всё, что могли. По ощущениям, сделали хорошо, это самое главное. Да, глаза очень болят из-за хлорки в бассейне. Буквально через пять минут уже плавать невозможно. На соревнованиях такое часто бывает, но тут как-то особенно больно», — приводит слова Шмидт ТАСС.

Ранее дуэт Майи Дорошко и Елизаветы Минаевой стал серебряным призёром соревнований в технической программе дуэтов.

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