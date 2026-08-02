«Очень извиняемся, что подвели». Конаныхина — о пятом месте на ЧЕ в прыжках с вышки

Российская прыгунья в воду Анна Конаныхина, в паре с Александрой Кедриной занявшая пятое место на чемпионате Европы — 2026 в прыжках с вышки, извинилась за неудовлетворительный результат на соревнованиях.

— Что скажете о выступлении? Четвёртый прыжок у вас не получился.

— Сложно сказать, что там было, мы сами не поняли. Честно говоря, такие прыжки вообще не видели ни на тренировках, ни на соревнованиях. Что сегодня произошло — не описать словами. У нас всегда была стабильность, проходили вниз головой. А тут вот так исполнили. Грустно, что такой результат. Ведь мы этот прыжок тренировали, но допустили ошибку.

Эта ошибка стала ключевой, особенно для Саши. Я видела, что она уже поникла. Ей было трудно найти мотивацию на заключительный раунд. Понимаю, что мы ещё могли бороться, если бы сделали попытку на восемь-девять баллов, как мы умеем и уже показывали не раз. Можно было бы зацепиться за тройку.

Это наш общий результат. Какой бы он ни был — положительный или отрицательный. Будем делать выводы. Очень извиняемся, что подвели команду и всех, кого только можно. Но таков профессиональный спорт, — цитирует Конаныхину «Матч ТВ».