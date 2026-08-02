Бесо Зоидзе рассказал о задачах сборной России на турнире по футзалу в Таиланде

Главный тренер сборной России по футзалу Бесо Зоидзе на международном турнире Continental Futsal Championship, проходящем в Таиланде, провёл пресс-конференцию, на которой обозначил задачи национальной команды на соревнованиях. Первый матч российская команда сыграла вничью с Вьетнамом (2:2).

«Прежде всего хочу поблагодарить организаторов за приглашение, тёплый приём и высокий уровень проведения турнира. Для нас это важная возможность вновь почувствовать атмосферу международных соревнований.

Мы понимаем, что нас ждут очень серьёзные соперники. Последние чемпионат Азии и чемпионат мира наглядно показали, насколько вырос уровень азиатского футзала — это уже конкурентная, динамичная среда, где каждая команда способна навязать борьбу.

Наша подготовка началась всего неделю назад, в то время как у многих сборных сезон уже в разгаре. Но мы не рассматриваем это как оправдание. Команда готова работать и показывать максимум в каждом матче.

С учётом последних новостей о возможном возвращении российского спорта на международную арену для нас особенно важно объективно оценить свой текущий уровень, понять, в каком состоянии мы находимся на фоне сильных соперников.

Наша задача на турнир — достойно представить страну, получить необходимый международный опыт и бороться за результат в каждой игре», — приводит слова Зоидзе пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).