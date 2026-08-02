Синхронисты Трофимов и Румянцева стали третьими в технической программе на ЧЕ-2026

Российские синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева выиграли бронзу в соревнованиях смешанных дуэтов в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Спортсмены набрали 215,9201 балла.

Первое место занял дуэт из Великобритания с результатом 229,6783 балла. Серебро у представителей Италии (229,0092).

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание, микст, дуэты, техническая программа:

1. Великобритания — 229,6783 балла.

2. Италия — 229,0092.

3. Россия — 215,9201.

4. Испания — 210,8584.

5. Израиль — 193,8017.

6. Португалия — 174,5467.

Стоит отметить, что ранее российский дуэт Румянцевой и Трофимова занял четвёртое место в произвольной программе на ЧЕ-2026.