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Синхронисты Трофимов и Румянцева стали третьими в технической программе на ЧЕ-2026

Синхронисты Трофимов и Румянцева стали третьими в технической программе на ЧЕ-2026
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Российские синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева выиграли бронзу в соревнованиях смешанных дуэтов в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Спортсмены набрали 215,9201 балла.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Техническая программа
02 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Италия
3
Россия

Первое место занял дуэт из Великобритания с результатом 229,6783 балла. Серебро у представителей Италии (229,0092).

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание, микст, дуэты, техническая программа:

1. Великобритания — 229,6783 балла.

2. Италия — 229,0092.

3. Россия — 215,9201.

4. Испания — 210,8584.

5. Израиль — 193,8017.

6. Португалия — 174,5467.

Стоит отметить, что ранее российский дуэт Румянцевой и Трофимова занял четвёртое место в произвольной программе на ЧЕ-2026.

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