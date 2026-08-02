Стало известно, по какой причине у россиян Румянцевой и Трофимова снизили баллы на ЧЕ-2026

Стало известно, по какой причине российскому дуэту синхронистов Алине Румянцевой и Захару Трофимову снизили баллы за выступление в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

По итогам соревнований спортсмены заняли третье место, уступив дуэтам из Великобритания и Италии.

По ходу программы у россиян загорелся красный флажок на судейской панели. Впоследствии оценка Трофимова и Румянцевой за первую поддержку была умножена на 0,1. Позже комментаторы соревнований — олимпийские чемпионки Ольга Васюкова и Влада Чигирёва — со ссылкой на пресс-службу сборной России сообщили, что дуэт наказали за неверно заполненную заявочную карточку. Россияне в своей программе исполнили не ту поддержку, которую указали, в синхронном плавании за это предусмотрено наказание.

Таким образом, вместо возможных баллов за поддержку (10 максимум) россияне получили только 0,7867 балла.