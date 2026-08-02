«Как так-то». Захар Трофимов отреагировал на третье место в дуэте с Румянцевой на ЧЕ-2026

Российский синхронист Захар Трофимов, выступающий в дуэте с Алиной Румянцевой, отреагировал на результат соревнований в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Отечественные спортсмены заняли третье место, проиграв дуэтам из Великобритания и Италии.

«Как так-то», – написал Трофимов в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что по ходу программы у россиян загорелся красный флажок на судейской панели. Впоследствии оценка Трофимова и Румянцевой за первую поддержку была умножена на 0,1. Далее комментаторы соревнований — олимпийские чемпионки Ольга Васюкова и Влада Чигирёва — со ссылкой на пресс-службу сборной России сообщили, что дуэт наказали за неверно заполненную заявочную карточку. Россияне в своей программе исполнили не ту поддержку, которую указали, в синхронном плавании за это предусмотрено наказание.