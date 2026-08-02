«Только перед награждением узнали, что случилось». Румянцева — о снижении баллов на ЧЕ

Российская синхронистка Алина Румянцева, выступающая в паре с Захаром Трофимовым, высказалась о бронзе в соревнованиях смешанных дуэтов в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

«Все сказали нам, что выступление было безупречным. Только перед награждением мы узнали, что случилось, потому что изначально вообще никто не понял, в чём проблема. Как оказалось, в тренерской карточке тренеры неправильно указали код от поддержки. Поддержка была выполнена очень хорошо, без вопросов, но это была не та поддержка, которую указали», — сказала Румянцева в эфире «Матч ТВ».

Россияне в своей программе исполнили не ту поддержку, которую указали, в синхронном плавании за это предусмотрено наказание. Вместо возможных баллов за поддержку (10 максимум) они получили только 0,7867 балла.