«Два дня подряд делать ошибку в карточке — это сильно». Трофимов — о третьем месте на ЧЕ

Российский синхронист Захар Трофимов, выступающий в дуэте с Алиной Румянцевой, прокомментировал третье место и ошибку в заполнении заявки на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Ранее спортсмены заняли третье место в технической программе, уступив дуэтам из Великобритания и Италии. Россиян наказали за неверно заполненную заявочную карточку. В своей программе они исполнили не ту поддержку, которую указали, в синхронном плавании за это предусмотрено наказание.

«Если бы не этот казус, было бы первое место? Хотел бы очень верить. Все, даже тренеры, говорят, что сделали хорошо. По ощущениям, даже сам кайфанул от выступления, а это почти всегда означает, что было хорошо. Два дня подряд делать ошибку в карточке – это сильно. Будем теперь намного осторожнее с этим делом. Главное, что мы с Алиной сделали всё хорошо и со своей стороны справились на максимум. Это очень радует!

Какие эмоции сейчас испытываю? Очень хорошие. Вчера мне объяснили, что я должен поадекватнее интервью давать, поэтому я теперь радостный. Улыбаюсь, здороваюсь со всеми. Вот так вот. Рад, что многим нравятся мои интервью, но они не нравятся главному тренеру.

Есть ли у меня шансы завтра на медали? Если не ошибутся в карточке, то есть. Очень на это надеюсь. Сегодня ночью перед сном открою карточку, всё изучу, заучу, может, что новое найду. Надеюсь, что нет (улыбается)», – сказал Трофимов в эфире «Матч ТВ».