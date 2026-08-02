15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Два дня подряд делать ошибку в карточке — это сильно». Трофимов — о третьем месте на ЧЕ

«Два дня подряд делать ошибку в карточке — это сильно». Трофимов — о третьем месте на ЧЕ
Комментарии

Российский синхронист Захар Трофимов, выступающий в дуэте с Алиной Румянцевой, прокомментировал третье место и ошибку в заполнении заявки на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Ранее спортсмены заняли третье место в технической программе, уступив дуэтам из Великобритания и Италии. Россиян наказали за неверно заполненную заявочную карточку. В своей программе они исполнили не ту поддержку, которую указали, в синхронном плавании за это предусмотрено наказание.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Техническая программа
02 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Италия
3
Россия

«Если бы не этот казус, было бы первое место? Хотел бы очень верить. Все, даже тренеры, говорят, что сделали хорошо. По ощущениям, даже сам кайфанул от выступления, а это почти всегда означает, что было хорошо. Два дня подряд делать ошибку в карточке – это сильно. Будем теперь намного осторожнее с этим делом. Главное, что мы с Алиной сделали всё хорошо и со своей стороны справились на максимум. Это очень радует!

Какие эмоции сейчас испытываю? Очень хорошие. Вчера мне объяснили, что я должен поадекватнее интервью давать, поэтому я теперь радостный. Улыбаюсь, здороваюсь со всеми. Вот так вот. Рад, что многим нравятся мои интервью, но они не нравятся главному тренеру.

Есть ли у меня шансы завтра на медали? Если не ошибутся в карточке, то есть. Очень на это надеюсь. Сегодня ночью перед сном открою карточку, всё изучу, заучу, может, что новое найду. Надеюсь, что нет (улыбается)», – сказал Трофимов в эфире «Матч ТВ».

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
Материалы по теме
Синхронисты Трофимов и Румянцева стали третьими в технической программе на ЧЕ-2026
Стало известно, по какой причине у россиян Румянцевой и Трофимова снизили баллы на ЧЕ-2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android