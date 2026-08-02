«Для нас это был большой опыт». Синхронистка Румянцева — о выступлении на ЧЕ-2026

Российская синхронистка Алина Румянцева, выступающая в дуэте с Захаром Трофимовым, после выступления в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026 поблагодарила тренеров за поддержку и работу.

По итогам технической программы Румянцева и Трофимов заняли третье место, уступив дуэтам из Великобритании и Италии.

«Для нас это был первый старт такого высокого уровня, поэтому для нас это был большой опыт. Хочу вместе с Захаром поблагодарить наших тренеров. Мы проделали огромную работу! Огромное спасибо Максимовой Гане Владимировне за тот опыт, который она нам дала, потому что он большого стоит. Спасибо большое нашему тренеру Михайленко Ольге Александровне за поддержку и за всё, что она для нас делает. Светлане Алексеевне тоже большое спасибо: она нас поддерживает и мотивирует», — сказала Румянцева в эфире «Матч ТВ».