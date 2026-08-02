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«Невероятно рада участвовать в командных соревнованиях». Мельникова — о предстоящем ЧЕ

«Невероятно рада участвовать в командных соревнованиях». Мельникова — о предстоящем ЧЕ
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Олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о подготовке к предстоящему чемпионату Европы 2026 года.

«Подготовка идёт в самом активном темпе: позади уже две контрольные тренировки. Невероятно рада участвовать в командных соревнованиях. В последний раз это было аж пять лет назад — в Токио! Выступления в команде ощущаются совершенно иначе. Когда ты чувствуешь поддержку каждого и работаешь на общий результат вместе — успехам радуешься ещё сильнее!» – приводит слова Мельниковой телеграм-канал «Спортивная гимнастика России».

Чемпионат Европы — 2026 пройдёт в Загребе, Хорватия, с 13 по 16 августа среди женщин и юниорок и с 19 по 23 августа среди мужчин и юниоров.

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