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Сборная России выиграла Московский международный кубок по пляжному футболу

Сборная России выиграла Московский международный кубок по пляжному футболу
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Сборная России стала победителем Московского международного кубка по пляжному футболу — 2026. В решающем матче турнира она одержала победу над «Локомотивом» со счётом 5:1.

В составе победителей дублем отметился Кирилл Романов. По голу у Станислава Кошарного, Ярослава Прудникова и Максима Аркана.

Ранее «Спортиво Лукеньо» обыграл «Коринтианс» в матче за третье место Московского международного кубка. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Пятый Московский международный кубок проходил с 30 июля по 2 августа. Прошлогодним чемпионом соревнований является «Локомотив», который в 2025 году обыграл в финале иранский «Голсапуш» со счётом 8:3.

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