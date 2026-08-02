Международная федерация конного спорта поддержала рекомендации МОК по допуску россиян

Советник президента Федерации конного спорта России (ФКСР) и член бюро ФКСР Максим Кретов сообщил, что Международная федерация конного спорта (FEI) положительно приняла рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) по снятию санкций с отечественных спортсменов.

«Бюро Международной федерации конного спорта в сентябре примет окончательное решение по снятию санкций с российских спортсменов. Мы ждём официальный документ, который будет детализировать процесс нашего полноценного возвращения. Это касается не только спортсменов, но и владельцев лошадей, турниров на территории России, правил квалификации.

В конце июля бюро FEI приняло решение положительно рассмотреть рекомендации МОК относительно российских спортсменов. Но детализация возвращения и полное решение будет принято на сентябрьском заседании бюро международной федерации», – приводит слова Кретова ТАСС.

Напомним, 7 июля МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.