Российские прыгуны в воду Елизавета Кузина и Илья Молчанов выиграли серебро на ЧЕ-2026

Россияне Елизавета Кузина и Илья Молчанов выиграли серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Спортсмены набрали 286,17 балла.

Первое место заняли представители Италии Кьяра Пеллакани и Маттео Санторо с результатом 305,85 балла. Бронзовые медали достались Лене Хенчель и Луису Карло Авила-Санчесу из Германии (284,19).

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Прыжки в воду, микст, синхронный трамплин 3 м:

1. Кьяра Пеллакани и Маттео Санторо (Италия) — 305,85 балла.

2. Елизавета Кузина и Илья Молчанов (Россия) — 286,17.

3. Лена Хенчель и Луис Карло Авила-Санчес (Германия) — 284,19.

4. Диана Карнафель и Кирилл Азаров (Украина) — 273,60.

5. Мишель Хаймберг и Эрик Пассероне (Швейцария) — 263,72.

6. Наис Жилле и Гвендаль Биш (Франция) — 252,33.

Чемпионат Европы проходит в Париже, Франция, с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.