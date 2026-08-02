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Российские прыгуны в воду Елизавета Кузина и Илья Молчанов выиграли серебро на ЧЕ-2026

Российские прыгуны в воду Елизавета Кузина и Илья Молчанов выиграли серебро на ЧЕ-2026
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Россияне Елизавета Кузина и Илья Молчанов выиграли серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Спортсмены набрали 286,17 балла.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Микст. Синхронный трамплин 3 м
02 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Италия
2
Россия
3
Германия

Первое место заняли представители Италии Кьяра Пеллакани и Маттео Санторо с результатом 305,85 балла. Бронзовые медали достались Лене Хенчель и Луису Карло Авила-Санчесу из Германии (284,19).

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Прыжки в воду, микст, синхронный трамплин 3 м:

1. Кьяра Пеллакани и Маттео Санторо (Италия) — 305,85 балла.

2. Елизавета Кузина и Илья Молчанов (Россия) — 286,17.

3. Лена Хенчель и Луис Карло Авила-Санчес (Германия) — 284,19.

4. Диана Карнафель и Кирилл Азаров (Украина) — 273,60.

5. Мишель Хаймберг и Эрик Пассероне (Швейцария) — 263,72.

6. Наис Жилле и Гвендаль Биш (Франция) — 252,33.

Чемпионат Европы проходит в Париже, Франция, с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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