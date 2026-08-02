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Заместитель председателя ФВВСР Брусникина высказалась об ошибке в заявке синхронистов

Заместитель председателя ФВВСР Брусникина высказалась об ошибке в заявке синхронистов
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Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина прокомментировала ситуацию с ошибкой в заявочном листе дуэта синхронистов Захара Трофимова и Алины Румянцевой.

Ранее спортсмены заняли третье место в технической программе. Россиян наказали за неверно заполненную заявочную карточку. В своей программе они исполнили не ту поддержку, которую указали, в синхронном плавании за это предусмотрено наказание.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Техническая программа
02 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Италия
3
Россия

«В тренерской карточке тренера была допущена ошибка. Тренеры, ответственные за эту дисциплину, внесли не верный код в акробатический элемент. Что послужило основанием не засчитать выполненный на 10 баллов элемент. Очень жаль, что спортсмены лишились более высокого результата из-за ошибки тренеров. Мы будем делать выводы и примем соответствующие меры», – приводит слова Брусникиной «Матч ТВ».

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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