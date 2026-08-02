«Не сказать для кого важнее». Вайцеховская — о медали Кузиной и Молчанова на ЧЕ-2026
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала результат россиян Елизаветы Кузиной и Ильи Молчанова на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.
Ранее спортсмены выиграли серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Микст. Синхронный трамплин 3 м
02 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Италия
2
Россия
3
Германия
«Очень важное серебро в миксте на трамплине. Елизавета Кузина и Илья Молчанов. Причём не сказать для кого важнее: Илье после вчерашнего 11-го места очень нужна была медаль, чтобы не возвращаться домой неудачником. У Лизы её главный финал впереди, можно сказать — размялась… Поздравляем!» – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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