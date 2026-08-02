Синхронист Захар Трофимов рассказал, что его каждый день сравнивают с Матвеем Сафоновым

Российский синхронист Захар Трофимов рассказал, что его часто сравнивают с вратарём футбольного клуба «ПСЖ» Матвеем Сафоновым.

— Вам говорили уже, что вы похожи на Матвея Сафонова?

— Мне об этом говорят каждый день! Хотел бы пройтись по Парижу в его образе, с распущенными волосами. Поехать на базу «ПСЖ». Это моя мечта!

Я с Матвеем пока не знаком. Не посчастливилось. Он же большая легенда, завоевал две Лиги чемпионов подряд. Я хотел бы с ним познакомиться. А если Матвей сможет заглянуть в Париже на наш чемпионат Европы — это будет невероятно круто. Я был бы на седьмом небе от счастья, и во время выступления смотрел бы только на Сафонова.

Давно болею за «ПСЖ», следил ещё за Мбаппе. И когда узнал, что туда переходит российский вратарь, то был в шоке. Российский вратарь! За границей! Да ещё в моём любимом клубе. Это невероятно, — приводит слова Трофимова «Матч ТВ».

Захар Трофимов на чемпионате Европы по водным видам спорта выиграл две бронзовые медали.