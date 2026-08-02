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Россиянка Ульяна Клюева осталась четвёртой в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧЕ

Россиянка Ульяна Клюева осталась четвёртой в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧЕ
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Россиянка Ульяна Клюева заняла четвёртое место на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026 в соревнованиях по прыжкам с метрового трамплина. От бронзовой медали её отделили чуть больше чем три балла. Ещё одна отечественная спортсменка, Кристина Айдарова, заняла 11-е место (223,70).

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Женщины. Трамплин 1 м
02 августа 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Кьяра Пеллакани
Италия
298.90
2
Мишель Хаймберг
Швейцария
258.80
3
Дешарне Бент-Ашмейл
Великобритания
254.35

Золотую медаль выиграла представительница Италии Кьяра Пеллакани с результатом 298,90 балла. Серебро у швейцарки Мишель Хаймберг (258,80). А третье место заняла спортсменка из Великобритания Дешарне Бент-Ашмейл, которая набрала 254,35 балла.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Прыжки с воду, женщины, трамплин 1 м:

1. Кьяра Пеллакани (Италия) — 298,90.

2. Мишель Хаймберг (Швейцария) — 258,80.

3. Дешарне Бент-Ашмейл (Великобритания) — 254,35.

4. Ульяна Клюева (Россия) — 251,20.

5. Элиза Пиццини (Италия) — 245,30.

6. Эльна Видерстрем (Швеция) — 242,35…

11. Кристина Айдарова (Россия) — 223,70.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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