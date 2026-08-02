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«Нам всё удалось». Молчанов — о серебре в синхронных прыжках с Кузиной на ЧЕ-2026

«Нам всё удалось». Молчанов — о серебре в синхронных прыжках с Кузиной на ЧЕ-2026
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Российский прыгун в воду Илья Молчанов высказался о результате его дуэта с Елизаветой Кузиной в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Ранее спортсмены выиграли серебро, набрав 286,17 балла. Они уступили только дуэту из Италии Кьяре Пеллакани и Маттео Санторо (305,85).

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Прыжки в воду
Микст. Синхронный трамплин 3 м
02 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Италия
2
Россия
3
Германия

«Нам всё удалось. Мы прыгали стабильно – это самое главное. Я очень рад за первый произвольный прыжок, что он получился достаточно хорошо, потому что на тренировках бывало не получался совсем», – сказал Молчанов в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат Европы проходит в Париже с 31 июля по 16 августа.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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