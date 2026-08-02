«Нам всё удалось». Молчанов — о серебре в синхронных прыжках с Кузиной на ЧЕ-2026

Российский прыгун в воду Илья Молчанов высказался о результате его дуэта с Елизаветой Кузиной в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Ранее спортсмены выиграли серебро, набрав 286,17 балла. Они уступили только дуэту из Италии Кьяре Пеллакани и Маттео Санторо (305,85).

«Нам всё удалось. Мы прыгали стабильно – это самое главное. Я очень рад за первый произвольный прыжок, что он получился достаточно хорошо, потому что на тренировках бывало не получался совсем», – сказал Молчанов в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат Европы проходит в Париже с 31 июля по 16 августа.