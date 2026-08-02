Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 2 августа 2026

В воскресенье, 2 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках соревновательного дня среди россиян медали удалось выиграть синхронистам Захару Трофимову и Алине Румянцевой. Они стали бронзовыми призёрами в технической программе. А также российские прыгуны в воду Илья Молчанов и Елизавета Кузина завоевали серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.
В медальном зачёте первое место занимает сборная Великобритании — четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. Вторую строчку занимают представители Италии — три золотые награды, два серебра и бронза, а тройку лидеров замыкают греческие атлеты (два золота).
Россия после третьего дня соревнований располагается на пятой строчке (три серебряные и три бронзовые медали), уступив команде Германии (одно золото, одно серебро и одна бронза).
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 2 августа:
- Великобритания — четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.
- Италия — по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.
- Греция — две золотые медали.
- Германия — одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали.
- Россия — три серебряные и три бронзовые медали.