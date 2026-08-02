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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 2 августа 2026

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 2 августа 2026
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В воскресенье, 2 августа, в Париже, Франция, продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках соревновательного дня среди россиян медали удалось выиграть синхронистам Захару Трофимову и Алине Румянцевой. Они стали бронзовыми призёрами в технической программе. А также российские прыгуны в воду Илья Молчанов и Елизавета Кузина завоевали серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.

В медальном зачёте первое место занимает сборная Великобритании — четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. Вторую строчку занимают представители Италии — три золотые награды, два серебра и бронза, а тройку лидеров замыкают греческие атлеты (два золота).

Россия после третьего дня соревнований располагается на пятой строчке (три серебряные и три бронзовые медали), уступив команде Германии (одно золото, одно серебро и одна бронза).

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачёт на 2 августа:

  1. Великобритания — четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.
  2. Италия — по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.
  3. Греция — две золотые медали.
  4. Германия — одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали.
  5. Россия — три серебряные и три бронзовые медали.
Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по водным видам спорта
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