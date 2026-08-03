«Все нам улыбаются. Нет никакого негатива». Прыгунья в воду Кузина — об атмосфере на ЧЕ

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2026 прыгунья в воду Елизавета Кузина рассказала, что не видит никакого негатива от иностранных спортсменов в сторону россиян на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Ранее Елизавета вместе с Ильёй Молчановым заняли второе место в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. По итогам соревнований они набрали 286,17 балла. Золото выиграли итальянцы Маттео Санторо и Кьяра Пеллакани (305,85).

— Чего не хватило для золота?

— Кажется, у нас ещё нет большого международного опыта. Если мы будем в дальнейшем выступать, он прибавится, а само качество прыжков тоже станет лучше.

— Вы приехали на турнир без личного тренера. Это накладывает отпечаток?

— Мы с ним каждый день созваниваемся. Он очень поддерживает, верит в меня. Вот сейчас после серебра буду снова ему звонить. Посмотрим, что он скажет. При этом в сборной есть тренеры, которые тоже очень помогают мне в Париже. Спасибо им. Нельзя сказать, что я тут в одиночестве.

— Нет ли давления в сборной, что не всегда получается взять золото?

— Нас очень поддерживают. Вот в субботу день был не очень хороший, но наше руководство сказало: не унывайте, всё впереди. У нас хорошая атмосфера.

— Какие у вас отношения с иностранными спортсменами на чемпионате Европы?

— Очень хорошие. Когда я была ещё юниоркой, то прыгала со многими ребятами — и сейчас мы опять выступаем вместе. Нас окружают дружелюбные люди. Мы много лет соперничаем друг с другом. Все рады нас видеть, все нам улыбаются. Нет никакого негатива, — приводит слова Кузиной «Матч ТВ».