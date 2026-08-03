«Наверное, это было важно для нас». Кузина — о серебре в синхронных прыжках на ЧЕ-2026

Российская прыгунья в воду Елизавета Кузина, выступающая в дуэте с Ильёй Молчановым, высказалась о серебре в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026. Спортсмены набрали 286,17 балла.

«Хорошо себя чувствую после первого старта здесь. Рада, что мы здесь завоевали серебряную медаль. Наверное, это было важно для нас. Мы уже столько лет прыгаем, и это наш второй международный старт. Первым был чемпионат мира, сейчас чемпионат Европы. Я рада, и спасибо всем тренерам», — сказала Кузина в эфире «Матч ТВ».

Первое место заняли представители Италии Кьяра Пеллакани и Маттео Санторо с результатом 305,85 балла. Бронзовые медали достались Лене Хенчель и Луису Карло Авила-Санчесу из Германии (284,19).