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Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 3 августа

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: расписание соревнований на 3 августа
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Сегодня, 3 августа, в Париже, Франция, продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. В рамках третьего дня ЧЕ пройдут соревнования по синхронному плаванию и прыжкам в воду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Расписание соревнований на 3 августа (мск):

Синхронное плавание

  • 10:00 – женщины, соло, произвольная программа;
  • 11:15 — мужчины, соло, произвольная программа;
  • 17:00 — командные соревнования, произвольная программа.

Прыжки в воду

  • 20:00 – мужчины, синхронный трамплин 3 м;
  • 22:00 – женщины, вышка 10 м.

После третьего дня соревнований сборная России располагается на пятой строчке. В активе команды шесть наград — три серебряные и три бронзовые медали.

Календарь ЧЕ-2026
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