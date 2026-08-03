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Стали известны дата и место проведения Суперкубка России по гандболу среди мужских команд

Стали известны дата и место проведения Суперкубка России по гандболу среди мужских команд
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Стали известны дата и место проведения матча за Суперкубок России по гандболу среди мужских команд. Встреча пройдёт 29 августа в подмосковном Чехове во Дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова.

За первый трофей нового сезона сразятся чемпион страны и обладатель Кубка России столичный ЦСКА, а также финалист Кубка России «Чеховские медведи».

Суперкубок России по гандболу проводится с 2014 года. Чехов примет матч за трофей в шестой раз в истории. С 2014-го по 2022-й обладателем Суперкубка неизменно был подмосковный клуб «Чеховские медведи», который также побеждал в чемпионате в эти годы. Беспроигрышную серию команды из Московской области прервал ЦСКА, который завоёвывал трофей в течение трёх последних сезонов.

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