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Валерия Плеханова стала шестой в сольной произвольной программе на ЧЕ-2026

Валерия Плеханова стала шестой в сольной произвольной программе на ЧЕ-2026
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Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла шестое место в финале сольных произвольных программ на чемпионате Европы — 2026 в Париже. Она получила от судей 268,9412 балла.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Синхронное плавание
Женщины. Соло. Произвольная программа
03 августа 2026, понедельник. 10:00 МСК
Окончено
1
Василина Хондошко
Беларусь
292.3887
2
Клара Блайер
Германия
289.2463
3
Ирис Тио
Испания
284.5550

Победительницей стала представительница Беларуси Василина Хондошко с 292,3887 балла. Второе место заняла Клара Блайер из Германии, а тройку призёров замкнула испанка Ирис Тио.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Синхронное плавание, женщины, соло, произвольная программа:

  1. Василина Хондошко (Беларусь) — 292,3887;
  2. Клара Блайер (Германия) — 289,2463;
  3. Ирис Тио (Испания) — 284,5550;
  4. Энрика Пикколи (Италия) — 270,0475;
  5. Марлус Стенбек (Нидерланды) — 269,2087;
  6. Валерия Плеханова (Россия) — 268,9412.

Российские спортсмены выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении россиянам национального флага и гимна на соревнованиях, проводимых под своей эгидой.

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