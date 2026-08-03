Валерия Плеханова стала шестой в сольной произвольной программе на ЧЕ-2026

Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла шестое место в финале сольных произвольных программ на чемпионате Европы — 2026 в Париже. Она получила от судей 268,9412 балла.

Победительницей стала представительница Беларуси Василина Хондошко с 292,3887 балла. Второе место заняла Клара Блайер из Германии, а тройку призёров замкнула испанка Ирис Тио.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Синхронное плавание, женщины, соло, произвольная программа:

Василина Хондошко (Беларусь) — 292,3887; Клара Блайер (Германия) — 289,2463; Ирис Тио (Испания) — 284,5550; Энрика Пикколи (Италия) — 270,0475; Марлус Стенбек (Нидерланды) — 269,2087; Валерия Плеханова (Россия) — 268,9412.

Российские спортсмены выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении россиянам национального флага и гимна на соревнованиях, проводимых под своей эгидой.