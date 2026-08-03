15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Захар Трофимов занял четвёртое место в сольной произвольной программе на ЧЕ-2026

Захар Трофимов занял четвёртое место в сольной произвольной программе на ЧЕ-2026
Комментарии

Российский синхронист Захар Трофимов занял четвёртое место в финале сольных произвольных программ на чемпионате Европы — 2026 в Париже. Он получил от судей 201,8313 балла.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Произвольная программа
03 августа 2026, понедельник. 11:15 МСК
Окончено
1
Ранджуо Томблин
Великобритания
258.9188
2
Филиппо Пелати
Италия
252.8713
3
Хорди Касерес-Иглесиас
Испания
229.2599

Победителем стал представитель Великобритании Ранджуо Томблин с результатом 258,9188. Вторым стал итальянец Филиппо Пелати, а тройку призёров замкнул Хорди Касерес-Иглесиас из Испании.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Синхронное плавание, мужчины, соло, произвольная программа:

  1. Ранджуо Томблин (Великобритания) — 258,9188 балла.
  2. Филиппо Пелати (Италия) — 252,8713.
  3. Хорди Касерес-Иглесиас (Испания) — 229,2599.
  4. Захар Трофимов (Россия) — 201,2599.
  5. Давид Мартинес Дельгадо (Швеция) — 185,0550.
  6. Джуд Бонничи Перессо (Мальта) — 165,4199.
  7. Димитар Исаев (Болгария) — 137,9725.

Российские спортсмены выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении россиянам национального флага и гимна на соревнованиях, проводимых под своей эгидой.

Материалы по теме
Валерия Плеханова стала шестой в сольной произвольной программе на ЧЕ-2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android