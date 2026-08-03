Захар Трофимов занял четвёртое место в сольной произвольной программе на ЧЕ-2026

Российский синхронист Захар Трофимов занял четвёртое место в финале сольных произвольных программ на чемпионате Европы — 2026 в Париже. Он получил от судей 201,8313 балла.

Победителем стал представитель Великобритании Ранджуо Томблин с результатом 258,9188. Вторым стал итальянец Филиппо Пелати, а тройку призёров замкнул Хорди Касерес-Иглесиас из Испании.

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Синхронное плавание, мужчины, соло, произвольная программа:

Ранджуо Томблин (Великобритания) — 258,9188 балла. Филиппо Пелати (Италия) — 252,8713. Хорди Касерес-Иглесиас (Испания) — 229,2599. Захар Трофимов (Россия) — 201,2599. Давид Мартинес Дельгадо (Швеция) — 185,0550. Джуд Бонничи Перессо (Мальта) — 165,4199. Димитар Исаев (Болгария) — 137,9725.

Российские спортсмены выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении россиянам национального флага и гимна на соревнованиях, проводимых под своей эгидой.