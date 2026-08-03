«Расстроен, хотел в призы попасть». Трофимов — о четвёртом месте в сольной программе на ЧЕ

Российский синхронист Захар Трофимов прокомментировал своё выступление в финале сольных произвольных программ на чемпионате Европы — 2026 в Париже. Он получил от судей 201,8313 балла и занял четвёртое место.

«Когда делал, не ощущал ошибок — наоборот, пытался натягиваться, повыше стоять. Очень расстроен, очень хотел в призы попасть», — сказал Трофимов сразу после выступления в эфире «Матч ТВ».

Победителем стал представитель Великобритании Ранджуо Томблин с результатом 258,9188. Вторым стал итальянец Филиппо Пелати, а тройку призёров замкнул Хорди Касерес-Иглесиас из Испании. Российские спортсмены выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе.