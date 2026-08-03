«Расстроен, хотел в призы попасть». Трофимов — о четвёртом месте в сольной программе на ЧЕ
Поделиться
Российский синхронист Захар Трофимов прокомментировал своё выступление в финале сольных произвольных программ на чемпионате Европы — 2026 в Париже. Он получил от судей 201,8313 балла и занял четвёртое место.
Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Произвольная программа
03 августа 2026, понедельник. 11:15 МСК
Окончено
1
Ранджуо Томблин
Великобритания
258.9188
2
Филиппо Пелати
Италия
252.8713
3
Хорди Касерес-Иглесиас
Испания
229.2599
«Когда делал, не ощущал ошибок — наоборот, пытался натягиваться, повыше стоять. Очень расстроен, очень хотел в призы попасть», — сказал Трофимов сразу после выступления в эфире «Матч ТВ».
Победителем стал представитель Великобритании Ранджуо Томблин с результатом 258,9188. Вторым стал итальянец Филиппо Пелати, а тройку призёров замкнул Хорди Касерес-Иглесиас из Испании. Российские спортсмены выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе.
Комментарии
- 3 августа 2026
-
12:26
-
11:58
-
11:35
-
11:04
-
09:37
-
00:06
-
00:02
- 2 августа 2026
-
23:52
-
23:38
-
23:26
-
23:07
-
21:27
-
21:25
-
21:05
-
20:40
-
20:07
-
20:03
-
19:49
-
19:00
-
18:43
-
18:41
-
18:27
-
18:16
-
17:52
-
16:55
-
15:37
-
15:20
-
15:16
-
14:11
-
13:56
-
13:37
-
11:26
-
10:24
-
09:30
-
09:30