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«Расстроен, хотел в призы попасть». Трофимов — о четвёртом месте в сольной программе на ЧЕ

«Расстроен, хотел в призы попасть». Трофимов — о четвёртом месте в сольной программе на ЧЕ
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Российский синхронист Захар Трофимов прокомментировал своё выступление в финале сольных произвольных программ на чемпионате Европы — 2026 в Париже. Он получил от судей 201,8313 балла и занял четвёртое место.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Произвольная программа
03 августа 2026, понедельник. 11:15 МСК
Окончено
1
Ранджуо Томблин
Великобритания
258.9188
2
Филиппо Пелати
Италия
252.8713
3
Хорди Касерес-Иглесиас
Испания
229.2599

«Когда делал, не ощущал ошибок — наоборот, пытался натягиваться, повыше стоять. Очень расстроен, очень хотел в призы попасть», — сказал Трофимов сразу после выступления в эфире «Матч ТВ».

Победителем стал представитель Великобритании Ранджуо Томблин с результатом 258,9188. Вторым стал итальянец Филиппо Пелати, а тройку призёров замкнул Хорди Касерес-Иглесиас из Испании. Российские спортсмены выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе.

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