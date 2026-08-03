Сборной России присуждена техническая победа после отказа Новой Зеландии

Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии со счётом 3:0 в рамках международного турнира Continental Futsal Championship. Новозеландская федерация отказалась от проведения встречи. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В первом матче группового этапа соревнований сборная России сыграла вничью с командой Вьетнама (2:2).

Следующую встречу российские спортсмены проведут 5 августа с Афганистаном. Начало — в 14:00 мск.

Турнир Continental Futsal Championship проходит в Бангкоке с 1 по 6 августа на арене Nonthaburi Stadium. Помимо сборной России, в соревнованиях принимают участие команды Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии.