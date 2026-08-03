Трофимов — о сольной ПП на ЧЕ-2026: хотел плакать от счастья, но, видимо, от грусти буду

Российский синхронист Захар Трофимов рассказал, что рассчитывал войти в тройку призёров в сольной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

«Пока нет комментариев. Расстроен, конечно, хотел попасть в призы, так обидно в последний день. Устал очень, хотел плакать от счастья, но, видимо, от грусти буду», — сказал Трофимов в эфире «Матч ТВ».

В финале сольных произвольных программ на чемпионате Европы — 2026 в Париже Трофимов занял четвёртое место, получив от судей 201,8313 балла. Победителем стал представитель Великобритании Ранджуо Томблин с результатом 258,9188. Второе место занял итальянец Филиппо Пелати, а тройку призёров замкнул Хорди Касерес-Иглесиас из Испании.