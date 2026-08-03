Александра Кедрина вышла в финал в прыжках в воду с 10-метровой вышки на ЧЕ-2026

Россиянка Александра Кедрина отобралась в финальную часть соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

По итогам квалификации Кедрина заняла восьмое место, набрав 269,25 балла. В финал вышли 12 спортсменок. Россиянка Екатерина Беляева (241,20) стала 13‑й. Лидером квалификации оказалась представительница Испании

Ана Карвахаль Сан Мигель с результатом 308,70.

Российские спортсмены выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе, так как European Aquatics, в отличие от World Aquatics, не объявляла о возвращении россиянам национального флага и гимна на соревнованиях, проводимых под своей эгидой.