Более 1000 человек посетили организованный ПСБ семейный фестиваль «Вместе – целая Россия»

Семейное-спортивное мероприятие «Вместе – целая Россия» состоялось на московском стадионе «Авангард». В организованном банком в рамках программы «ПСБ Спорт» фестивале приняли участие более 1000 взрослых и детей. Гости праздника попробовали силы в национальных видах спорта, участвовали в творческих мастер-классах и встретились с российскими героями спорта в рамках автограф-сессии.

Ключевой темой фестиваля стал стратегический проект ПСБ – переезд центрального офиса из Москвы в Ярославль. Участники проходили игровой маршрут «Москва-Ярославль», изучая культуру и традиции страны: от знаменитых расписных изразцов до создания лоскутных кукол. В специальном лектории спикеры банка делились личным опытом участия в релокации.

В торжественной церемонии открытия фестиваля участвовали вице-президент ПСБ Рубен Бегунц, вице-президент ПСБ Дарья Сененкова и заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв. С приветственным словом от имени министра спорта, председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва выступил директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов. Ведущим мероприятия стал известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Подробнее о фестивале и его целях рассказал Рубен Бегунц: «Семейный фестиваль «Вместе – целая Россия» – спортивный праздник, который объединил участников вокруг традиций народов России, ценностей спорта, здорового образа жизни и семейного тепла. Мы включили в программу игры народов России, чтобы каждый сотрудник и его семья могли прикоснуться к богатой культуре родины. Организация таких масштабных мероприятий – важная часть нашей работы по поддержке развития массового спорта и укреплению семейных ценностей в стране. И, конечно, такие фестивали помогают нам повышать корпоративную культуру и командный дух сотрудников банка».