Российские синхронистки выиграли золото в произвольной программе на ЧЕ-2026

Российские синхронистки выиграли золото в командных соревнованиях в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.
Команда в составе Киры Черезовой, Майи Дорошко, Екатерины Косовой, Елизаветы Минаевой, Светланы Павловой, Елены Шабановой, Елизаветы Смирновой и Ольги Тютюник набрала за своё выступление 285,0346 балла.
Фото: Кадр из трансляции
Второе место заняла сборная Испании с результатом 282,3541 балла. Бронзовые медали достались Италии (256,1558).
Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Синхронное плавание, командные соревнования, произвольная программа:
1. Россия — 285,0346.
2. Испания — 282,3541.
3. Италия — 256,1558.
4. Греция — 234,5287.
5. Франция — 232,5472.
6. Украина — 220,9466
Эта победа стала первой для сборной России на ЧЕ-2026.