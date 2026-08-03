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Российские синхронистки выиграли золото в произвольной программе на ЧЕ-2026

Российские синхронистки выиграли золото в произвольной программе на ЧЕ-2026
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Российские синхронистки выиграли золото в командных соревнованиях в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

Водные виды спорта. ЧЕ-2026. Синхронное плавание
Командные соревнования. Произвольная программа
03 августа 2026, понедельник. 17:00 МСК
Окончено
1
Россия
2
Испания
3
Италия

Команда в составе Киры Черезовой, Майи Дорошко, Екатерины Косовой, Елизаветы Минаевой, Светланы Павловой, Елены Шабановой, Елизаветы Смирновой и Ольги Тютюник набрала за своё выступление 285,0346 балла.

Фото: Кадр из трансляции

Второе место заняла сборная Испании с результатом 282,3541 балла. Бронзовые медали достались Италии (256,1558).

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026. Синхронное плавание, командные соревнования, произвольная программа:

1. Россия — 285,0346.

2. Испания — 282,3541.

3. Италия — 256,1558.

4. Греция — 234,5287.

5. Франция — 232,5472.

6. Украина — 220,9466

Эта победа стала первой для сборной России на ЧЕ-2026.

Календарь ЧЕ по водным видам спорта — 2026
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