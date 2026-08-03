«Поставлю себе троечку». Трофимов — о результатах ЧЕ-2026 по водным видам спорта

Российский синхронист Захар Трофимов оценил своё выступление на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026 в Париже.

По итогам турнира он выиграл бронзовую медаль в технической программе соло и вместе с Алиной Румянцевой стал третьим в соревнованиях смешанных дуэтов в технической программе. В произвольной программе солистов Захар занял четвёртое место.

— Что скажете про выступление?

— Наверное, да — я плохо сделал. И устал, и соло у меня было ниже по сложности, чем у соперников. Конечно, мы чуть усложнили перед выступлением. Но недостаточно. Сейчас у нас будет время — впереди первенство мира. На чемпионате Европы мы увидели, какая сложность у сильнейших синхронистов. Будем усложнять все программы минимум до этого уровня. Будем готовы уже ко всему — и к неправильным карточкам, и к ошибкам. Мы уже закалены.

— Как вам итоги выступления в Париже?

— Я рад, что завоевал две бронзовые медали. Рад, что напарница в дуэте тоже взяла медаль. И что я в техническом соло её получил. Конечно, мы могли и должны были быть лучше. Но что поделать…

— Британец [Ранджуо Томблин] здесь взял четыре золота. Реально ли его побеждать?

— Я его уже опережал на первенстве Европы в прошлом году, на Кубке мира в Париже. Теперь он разозлился — меня обогнал, молодец. Значит, я его в следующий раз должен обогнать. Вообще, мы к такому уровню конкуренции готовились. В микст‑дуэты пригласили не только европейские страны. Мы ждали китайцев и казахстанцев, но они не приехали. Все ребята тут всё равно сильные.

— Какую оценку поставите себе за турнир?

— Троечку. Взял два третьих места. Так и выходит. Это не хорошо и не плохо, а просто «ок».

— Ваш тренер Гана Максимова критиковала своих спортсменов в телеграм‑канале, отметив, что вы сами должны проверять заявки перед выступлением. Прошлась по вам в публичной плоскости. Но вроде бы вы нормально общаетесь?

— Я всегда поддержу своих тренеров. Сам могу что‑то лишнее сказать. Тренеру виднее. Он же старше, выше, опытнее. Поэтому будем слушать. Тренер имеет право на критику. Иначе зачем он нужен? Когда ты выходишь после выступления, тебя похвалят болельщики, зрители, друзья. А вот тренер разберёт ошибки, сделает тебя лучше, — приводит слова Трофимова «Матч ТВ».