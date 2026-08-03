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«Риск оправдан». Наталья Ищенко поздравила сборную России с первым золотом на ЧЕ

«Риск оправдан». Наталья Ищенко поздравила сборную России с первым золотом на ЧЕ
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19-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию россиянка Наталья Ищенко поздравила сборную России с золотой медалью в командных соревнованиях в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

«Я безумно рада, очень переживала за команду. Мне кажется, это очень сложная медаль в том плане, что наш тренерский состав и команда рискнули — поменяли последнюю связку. Но риск полностью оправдан. Поздравляю нашу команду с первым золотом на чемпионате Европы! Будем смотреть и поддерживать дальше», — сказала Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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