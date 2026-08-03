Губерниев поздравил российских синхронисток с золотом на чемпионате Европы в Париже

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил российских синхронисток с золотом на чемпионате Европы — 2026 в Париже.

Ранее отечественные спортсменки заняли первое место в командных соревнованиях в произвольной программе.

«Это должно было случиться, и это случилось! Всё шло к тому, что мы выиграем золото. У нас пока была череда разных медалей. Но группа в очередной раз доказала, что все те наработки, которые были без малого на протяжении победных 30 лет Татьяны Покровской, нашли своё воплощение в работе Светланы Ромашиной и её тренерского штаба. Всех поздравляю! Все молодцы!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.