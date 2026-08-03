«Беру ответственность только на себя». Тренер Михайленкова — об ошибках в заявках на ЧЕ

Тренер сборной России по синхронному плаванию Ольга Михайленкова принесла извинения за ошибки, которые были допущены в ходе соревнований смешанных дуэтов во время чемпионата Европы по водным видам спорта — 2026.

Ранее российские спортсмены несколько раз теряли баллы из-за неверно заполненной заявочной карточки.

— Мы очень расстроены. Так накатило, что все три дня у нас идут постоянные недочёты. Очень переживаю. Приношу свои извинения всей команде и всей стране, кто за нас болеет. Будем внимательнее. Все ошибаются, но, к сожалению, вот так вышло. Очень обидно, что за два дня мы допустили две ошибки с заполнением заявки.

— Как это работает технически? Кто заполняет заявку? Чья тут вина?

— Мы заполняли вместе с Ганой Максимовой. Ошибку допустили от невнимательности, дав неправильный номер элементу.

— Максимова написала в своём телеграм‑канале, что есть вина и спортсменов — они тоже должны были проверить заявку.

— Нет, я считаю, что вся ответственность за организационные промахи ложится только на тренеров. Да, мы можем попросить помощи у спортсменов. Но только чтобы они лишний раз посмотрели, а не возлагать на них ответственность. Её беру только на себя. Гана Владимировна очень погружена в творческий процесс, у неё очень сложная работа с новыми программами и постановкой. Конечно, ей было немного не до этого. И даже если мы сидели рядом, это не значит, что мы были в равном положении. Конечно, я должна была концентрироваться больше.

— А первая ошибка, когда вы не повысили в заявке коэффициент сложности?

— Это наша вина. Мы закрутились и не поправили заявку в нужное время.

— Максимова написала в телеграм‑канале, что наши спортсмены зря думают, что у них отобрали золото. А наши атлеты могли бы на эту медаль претендовать по своему потенциалу?

— У наших спортсменов очень большой потенциал. Мы всегда надеемся, что со своим мастерством и техникой мы должны быть однозначно выше всех. И мы могли это сделать. Думаю, это у нас впереди, — приводит слова Михайленковой «Матч ТВ».