Начало прямой видеотрансляции четвёртого этапа женской велогонки «Тур де Франс» — 2026

4 августа в 16:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция четвёртого этапа веломногодневки «Тур де Франс» — 2026 среди женщин. Этап начнётся в коммуне Жевре-Шамбертен, а завершится в городе Дижон. Протяжённость маршрута составит 21 км (Индивидуальная гонка на время).

Программа «Тур де Франс» 2026 года среди женщин включает девять этапов. Велогонка начнётся в швейцарской Лозанне, а закончится в Ницце. Общая дистанция составит 1175 км.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Материалы по теме Видео На «Тур де Франс» норвежские болельщики повторили флешмоб своей сборной по футболу на ЧМ

Самые высокие зарплаты в спорте: